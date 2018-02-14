香港消委会：近八成汤粉面样本钠超标 最高一碗等于三天摄取量

香港消费者委员会与食物安全中心合作测试10种亚洲风味汤粉面，合共100款样本，发现高达76款样本钠含量高于世界卫生组织建议的平均成年人每日2000毫克钠摄入限量。其中钠含量最高的一款麻辣米线来自“云贵川风味”的腩肉、墨丸麻辣米线，整碗钠含量达6000毫克，比限量高出两倍，吃一碗已相等于三天建议摄取限量的总和。

据香港明报网报道，测试发现，汤底是高钠的“幕后黑手”，如果只吃粉面而不喝汤，钠含量即减低18%至68%不等，超标的样本则骤减至20款，减幅最大的是一款冬荫功金边粉，钠含量由3000毫克减至970毫克。不过，10款样本全部超标的麻辣米线仍属高钠，即使不喝汤，仍有9款超标。消委会强调，大部分样本的钠含量都偏高，可能增加消费者患高血压或心血管疾病风险。

消委会测试包括10种常见的亚洲风味汤粉面，分别是冬荫功金边粉、麻辣米线（腩肉和墨鱼丸）、叉烧拉面（猪骨汤底）、云吞幼面、担担面、越式生牛肉河、炸排骨汤面、红烧牛肉面、海鲜喇沙和辣海鲜汤面；每种风味各有10款样本，合共100款。

测试发现，全部100款亚洲汤粉面样本每100克可食用部分（包括食物和汤底）的平均钠含量为350毫克﹔而10种亚洲汤粉面中，以冬荫功金边粉的平均钠含量最高，每100克含440毫克钠。当中钠含量最高的1款更有610毫克，属“高钠”水平，其次是麻辣米线、叉烧拉面和云吞幼面。

消委会表示，除了参考每100克的钠含量外，消费者也应留意汤面的分量，100款样本的总重量由330克至1400克不等，相差3.2倍，即使每100克钠含量不高的样本，如果本身属大分量，钠含量也随时超标。

消委会建议，消费者可在点餐时，要求食肆减低食物的咸度或减少添加酱汁，尽量不喝汤以减少钠的摄取量。如汤粉面分量较大，可考虑与他人分享；消费者也可减少添加或在试味后才酌量添加调味粉、酱汁和佐料。除钠含量外，也应留意其他营养成分如卡路里。

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