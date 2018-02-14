民进党民调：76.5％满意政府救灾表现 蔡英文支持度50.6％

民进党今天（14日）公布“花莲地震救灾满意度民调”，民进党发言人Kolas Yotaka指出，民调显示，有76.5％民众满意政府此次花莲救灾表现，不满意仅12.5％。调查也显示，民众对台总统蔡英文的支持度，以及对蔡英文近期表现满意度，都达到5成。

据台湾《自由时报》报道，Kolas Yotaka指出，民众对政府救灾满意度，在政党倾向上，泛蓝民众满意超过7成、泛绿满意更达8成5；从地区来看，民进党过去在基宜花东澎地区，满意度上相对弱势，但在此次调查，基宜花东澎地区民众的满意度也高达8成。

年龄层部分，20至29岁满意政府救灾表现比例最高，达86.2％，此次网路传播及社群运用非常重要，也显见年轻族群不断传递政府救灾的成效；调查也就族群进行分析，各族群对政府救灾满意度，则为6成7到7成8不等。

此次民调同时对蔡英文支持度与满意度做了调查，显示民众支持蔡英文达50.6％、不支持41.1％；民众满意蔡英文最近表现者，有50.4％，不满意42.9％。

本次调查由民进党中央党部民调中心负责问卷编制、抽样设计、电话访谈与统计分析。访问期间是2018年2月12日至13日两天；以全台为范围的20岁以上成年人；有效样本811人；抽样误差在95％信心水准下约正负3.4个百分点。

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