台总统府公布蔡英文拜年行程

台湾总统府14日下午公布总统蔡英文除夕到大年初三的拜年行程，从大年初一到初三将会到台湾各县市的宫庙参香及发送红包福袋，首站从台东开始，然后到屏东。

台湾联合报报道，总统府发言人林鹤明表示，蔡英文在除夕晚上将比照往来，邀请台独运动先驱史明一起围炉，跨年时出席佛教法鼓山撞钟祈福活动，接下来是为期三天的拜年行程。

林鹤明说，大年初一先到台东县的天后宫、屏东市区的玉皇宫、高雄市的三凤宫、台南市的台湾首庙天坛，到嘉义县布袋的新塭嘉应庙。

大年初二则从基隆出发，先到基隆市天显宫、台北市保安宫、新北市的中和烘炉地、桃园市平镇三崇宫、新竹县竹东惠昌宫、新竹市香山财神庙，最后到苗栗县头份义民庙。

大年初三是从台中开始，先到台中市梧栖的大庒浩天宫、彰化的南瑶宫、南投的松柏岭受天宫、云林西螺福寿宫，最后到嘉义市的嘉邑城隍庙。

林鹤明表示，副总统陈建仁大年初一上午将前往圣家堂做礼拜，大年初三会回到老家高雄旗山，并到当地的天后宫发送福袋。

对于媒体询问蔡英文没有回到屏东枫港老家，林鹤明说，初一是先从台东到屏东再到高雄，要去的地方很多，考量到整体行程规划，从台东到屏东后要拉车到高雄，因此就选择在屏东市区的玉皇宫。

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