乙晓光上将任中部战区司令员

据澎湃新闻报道，中国官方媒体近日的公开新闻报道披露，原任军委联合参谋部副参谋长的乙晓光上将已改任中部战区司令员。

据石景山新闻网报道，2月8日，北京市石景山区领导分别前往陆军领导机关、中部战区、北京军区善后办，与部队首长座谈。陆军领导机关政治委员刘雷、副司令员彭勃、副司令员周松和、副政治委员刁国新、参谋长刘振立，中部战区司令员乙晓光、政治委员殷方龙、副司令员张义瑚、副司令员张旭东、副政委兼政治工作部主任郑璇，北京军区善后办主任白建军、副主任杨杰、袁良斌、李一、副政委苗爱民参加座谈会。

上述官方报道披露了乙晓光上将的新职务。

官方信息显示，乙晓光是江苏沭阳人，长期在空军部队服役，担任过空军司令部军训部部长、原成都军区空军副参谋长、原广州军区空军副参谋长、空军指挥学院院长、空军副参谋长、原南京军区空军司令员、原总参谋长助理等职务，2014年7月升任原副总参谋长。

在2016年年初中央军委机关调整组建之后，乙晓光改任军委联合参谋部副参谋长，随后于2016年7月晋升上将军衔。乙晓光是十八届中央候补委员，十九届中央委员。

乙晓光所担任的中部战区司令员职务之前由韩卫国上将担任。韩卫国已在2017年8月调任陆军司令员。



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