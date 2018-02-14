万达出售马德里竞技17%股权 交易额接近5000万欧元

万达集团董事长王健林出售了在西班牙马德里竞技俱乐部17%的股份。根据西班牙媒体的估计，该笔交易价值接近5000万欧元（8140.89万新元），买家为以色列富翁Idan Ofer的量子太平洋集团（Quantum Pacific Group）。

第一财经网14日报道，上述消息由西甲足球俱乐部马德里竞技的英文、西班牙语官网于14日发布。

澎湃新闻14日报道，马德里竞技官网并未披露收购的金额。根据西班牙媒体El Confidencial的报道称，估计该笔交易价值接近5000万欧元。

据中通社报道，由于股份转移的执行需通过最高体育理事会的授权，之后，量子太平洋集团会将目前的股份份额从15%提高到32%。此外，米格尔-安赫尔-希尔以及恩里克-塞雷佐仍将是俱乐部的最大股东。

马德里竞技俱乐部去年11月引入了外部投资者、Idan Ofer的5000万欧元资金，持股比例为15%。因此股权结构发生变化，大连万达集团在该俱乐部的持股比例由20%被稀释至17%。

大连万达集团于2015年1月21日以4500万欧元收购马德里竞技足球俱乐部20%的股份，这也是中国企业首次投资欧洲顶级足球俱乐部。据悉，剥离决定是万达集团全球战略的一部分，万达将作为俱乐部的赞助商保持对俱乐部的支持。

中国国家发展和改革委员会本月11日发布了《境外投资敏感行业目录（2018年版）》，四大类行业被列入境外投资敏感行业，房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等均被列入，该目录自今年3月1日起施行。

此次交易前，万达已出售了位于英国以及澳大利亚的3个房地产项目。1月29日，万达酒店发展将澳大利亚悉尼项目和黄金海岸项目转让给第三方，万达酒店发展还以代价3560.9万英镑出售该集团伦敦物业项目的控股公司60%的股份。

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