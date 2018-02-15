台艺人登陆春晚 台学者：符合蔡英文的台湾价值吗？

台湾世新大学传播学院院长游梓翔在Facebook表示，台总统蔡英文1月底接受电视节目专访，搬出了“台湾价值”这个题目。然后蔡英文和她带领的党就采取一副“台湾价值检察官”的模样，检查谁符合谁不符合“台湾价值”。一下要某人确认“台湾价值”，一下有人说“台湾价值”是不能补考的，那人还当过台湾的“新闻局长”。

台湾联合报报道，这两天中国大陆央视公布了春节联欢晚会节目单，游梓翔指出，当中台湾艺人的比重极高。台湾艺文界人士能够登上春晚这样艺术水平高、广受瞩目的舞台，本来是一件极好极有价值的事。包括周渝民的开场歌舞、胡凯伦的魔术、林志炫、周杰伦、蔡威泽、派伟俊、萧敬腾、言承旭的歌曲表演，言承旭要唱的是《龙的传人》、方芳和张晨光的小品，这些优秀艺人都是台湾的骄傲。

但是看到央视的春晚节目单，还有台湾艺人后面括号中的“中国台湾”，以及节目呈现的“两岸三地一家亲”的气氛，游梓翔说，他不禁在想，在蔡总统和她的党员眼中，这些艺人符合“台湾价值”吗？是不是也应该被当掉不能补考了呢？

游梓翔说，他还是相信，真正的“台湾价值”在体现中华文化，发挥兼容并蓄的软实力，争取更大更好的舞台，这和蔡总统和她的党狭隘的“台湾价值”完全不同。但燕雀安知鸿鹄之志呢！

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