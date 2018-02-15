近八成绿营支持者想分手？ 柯文哲：政党不是铁板一块

台北市长选举，民进党究竟是要提名自己人，还是继续礼让台北市长柯文哲，备受外界关注，不过台湾世代智库昨天公布台北市长民调，近八成民进党支持者主张与柯文哲分手，引发热议。对此，柯文哲表示，离选举还有10个月以上，还有很多时间可以处理。

台湾联合报报道，至于要怎么处理？柯文哲不愿多答，只说，方法是人想出来的。

此外，时代力量党团总召徐永明昨日受访时也提到，政党最重要的工作就是提出候选人、提供政策，民进党若没推北市长人选，“时代力量有责任推出人选”。

对此，柯文哲则说，这个也是很奇怪，如果是为了理念，民进党推不推人，时代力量都应该要自己推。

柯文哲说，还是那句话，自己可以处理的事情，才有办法自己来处理，如果是外面的因素，也不是我们可以解决的。

柯文哲强调，慢慢就会发现，所有政党也不是铁板一块，也是有各种想法，随着时间推移就会改变。

对于媒体人周玉蔻日前爆料，指民进党正在筹备黑马选北市，外界点名文化部长郑丽君、行政院发言人徐国勇或金管会主委顾立雄等三人，都是被看好的人选。此外，昨也传出前行政院大陆委员会副主任委员张显耀传，有意投入国民党台北市长初选。

对于蓝绿“黑马”人选传闻不断，柯文哲直言，每天都问不一样的题目，每天都得到相同的答桉，听了超过一百遍，“你会不会烦”。

柯文哲强调，外面要不要推人，不是自己可以控制的，烦恼干什么，每天做好自己的事情就好了。

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