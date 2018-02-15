广东确保春节期间 供港澳蔬菜优质供应

（早报讯）香港和澳门市场95%以上的蔬菜，由中国内地17个省区供应。冬季的货源主要来自广东、湖南、云南等南方省区。受寒潮影响，今年初湖南、云南蔬菜减产约有两成，但广东供港澳蔬菜基本保持了稳定。

新华社报道，香港市场80%以上的豌豆苗，都来自广东省清远市太平镇白沙村供港澳蔬菜基地。金富叶温室种植公司经理吴国贤说，今年1月份天气太冷，豆苗生长期长了一倍，有时白天也得开灯补充光照。

为了让香港市场不断供，吴国贤以双倍工资聘请了临时工，直到年三十（2月15日）都在发货。员工回家过春节了，在村里照管新生的豆芽，就他自己上阵。他说：“春节都是这样过的。”

清远出入境检验检疫局食品安全监管科科长闫雪松说，清远市现有供港澳蔬菜基地21个，每年供应蔬菜约1.4万吨。为减轻供港澳蔬菜基地负担，从去年下半年开始，清远市有4个县区财政承担了供港澳蔬菜的检测费用。

为确保春节港澳食品市场的优质供应，清远、韶关等山区检验检疫工作人员来到农田现场，指导菜农做好农药残留检测，避免采收因天气影响未过施药安全间隔期的蔬菜。

广东检验检疫局专门开设供港鲜活产品“绿色通道”，确保“零滞留”。对装载供港鲜活产品的车辆，实行优先接单、快速验放，避免逗留时间过长造成的冻死冻伤。

据估计，2018年春节期间，广东检验检疫局辖区供港澳蔬菜约达10800多吨；冰鲜冷冻家禽约130万只。

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