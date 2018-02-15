英媒：中国高层密会美大使 期避免贸易战

（早报讯）美国之音引述英国媒体的报道指出，在美国政府准备对中国展开严厉贸易制裁之际，包括国家主席习近平在内的中方高层，近期秘密会见美国驻中国大使，加紧游说，希望避免发生贸易战。有分析表示，中国似乎更愿意妥协，以避免中美之间的贸易战。

英国《金融时报》周三（14日）援引多个消息人士报道，习近平、前中纪委书记、外传极有可能今年3月担任国家副主席的王岐山，最近几周曾秘密会见美国驻华大使布兰斯塔德，极力游说美方，以扭转中美对抗和开打贸易战的趋势。

习近平的经济智囊、中央财经领导小组办公室主任刘鹤，定于14日与美大使会面。刘鹤近年来一直帮助主导中国经济和金融的决策，今年1月代表习近平出席达沃斯经济论坛年会。

此前，中共十九大晋身政治局、负责外交事务的国务委员杨洁篪本月8到9日访问华盛顿，与美国国务卿和特朗普总统会晤，商讨的其中一个主要议题便是如何建立一个公平与互惠的经贸关系。

该报道指出，中共领导层接连出面与特朗普政府接触，反映出当局对当前中美经贸问题的担心程度。

外界普遍注意到，据信是习近平“政治盟友”的前中纪委书记王岐山，在十九大后退出党职后，上个月当选全国人大代表，引发王岐山将重返政坛，担任国家副主席的推测。而官媒本月13日公布中央领导看望老同志的“老同志”名单中没有王岐山，表明他没有退休，令熟悉经贸议题的王岐山将帮助习近平处理中美关系的传说越发明朗。

中国问题专家、美中日比较政策研究室高级研究员杨中美周四（15日）对美国之音表示，中美之间近期的频繁接触表明，中国还不想与美国陷入一场贸易战，极力希望通过游说加以避免。

他说：“都是强调中国不想打贸易战。打贸易战的话当然是两败俱伤，但是对中国来说，这会有一个很大的挫折感，对习近平的进程会产生一定的负面影响。所以，他不会卷入这样一个中美贸易战。”

杨中美还表示，他相信中美双方不会展开大规模的贸易战，双方会有所妥协，而其中中国更愿意妥协的意愿会强一些。

他说：“我觉得中美还是打不起来，中国方面会竭力妥协，特朗普也没有这么大的底气打下去，因为打下去对美国也会带来很大的伤害。中美可能会竭力妥协，中国方面妥协的意愿可能更强一点。”

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