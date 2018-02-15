香港市民消费意欲旺 除夕加紧扫年货

（早报讯）今天（15日）是农历除夕，香港街头巷尾弥漫着浓厚的节日氛围，市民抓紧最后的时间逛花市、办年货。一大早，各区菜市场内人头涌动，市民忙着为晚上的团年饭做准备。有餐饮业界人士称，受惠鸡年经济畅旺，市民消费意欲旺盛，看好今年的团年饭市道。

中新社报道，大多数港人平日工作忙碌，但每逢农历除夕，依旧很重视一家人围桌而坐，吃顿丰盛的团年饭。当天早上，香港各区菜市场内，不少家庭全员出动，有的提着大包小包，有的拖着购物车，裹挟着大袋的“战利品”。

多年来，位于九龙城衙前围道的九龙城街市因食材种类丰富，被誉为“星级街市”。在农历除夕的早上，许多市民慕名而来，街市外严重堵车，街市内人流如潮，活鸡摊档、新鲜肉类摊档均排起长队。

鸡贩梁太说：“全朝（整个早上）双手没有停过。”她透露，活鸡货价较去年贵约50%，每只售价约200至300元（港币，下同，约34至50新元），但相信客人负担得起。

为了省心方便，也有不少香港市民会选择外出吃团年饭。香港餐饮联业协会会长黄家和表示，今年团年饭每围平均涨逾10%至6500元。

香港鸡年整体经济向好，带动市民消费意欲，许多客人提早预订今年的团年饭，大部分食肆的团年饭预订早已满额，整体气氛不错。

黄家和表示，今年西方情人节临近农历新年。在双节日效应下，估计在14日及15日晚，香港的食肆总收益可望达9亿元。

在九龙旺角花墟，许多花卉店在当天凌晨起营业，店员把各式各样的年花搬到店外，处处年花盛放，花香四溢，吸引大批市民扶老携幼前来选购。有花卉店负责人说，生意额较去年升约20%。

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