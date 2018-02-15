中国除夕旅游接待总人数 同比增9.06%

（早报讯）中国国家旅游局今天（15日）公布的数据显示，2018年除夕当天，全国旅游接待总人数0.56亿人次，同比增长9.06%。

中通社报道，中国国家旅游局网站傍晚发布2018年中国春节假日旅游市场信息报告。数据显示，除夕当天，全国旅游接待总人数0.56亿人次，实现旅游收入642亿元人民币（下同，132亿新元），同比增长8.78%。

该报告指出，截至今天傍晚5时，中国旅游市场运行良好，无重特大涉旅安全事件发生。

据悉，为欢庆佳节，中国各地纷纷推出了丰富多彩的旅游活动。例如，山东省筹备了“好客山东贺年会”，将以“共铸中国梦，齐鲁过大年”为主题，举办各类新春旅游活动千余次。江苏泰州推出“舌尖上的年味”旅游线路，蟹黄豆腐羹、红烧狮子头等地道淮扬美食组成的年夜饭旅游产品吸引了周边地区众多美食爱好者。

同时，旅游过年已成为中国新春阖家团圆的重要方式。冬季长线旅游目的地越来越受到游客青睐，全国旅游市场南下避寒、北上赏雪趋势明显。

除夕当天，海南三亚游人如织，旅游市场旺势不减。辽宁全省当天共接待游客172万人次，冰雪温泉游持续火热，乡村民俗游也受到欢迎。

此外，为满足对美好假日旅游生活的需求，中国各地落实全域旅游发展理念，突出“优质旅游”建设，不断提升旅游品质，努力做好春节假日旅游市场供给。例如，春节期间，湖北武汉将开通以长江主轴及核心区域的水陆联游线路，串联起长江沿岸美景。

而针对近期内地冬季旅游市场暴露的问题，国家旅游局多措并举，各地强化假日旅游市场监管，及时处置违法经营行为，受理、处理游客投诉，确保市场主体合法权益不被侵犯，旅游市场秩序良好。

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