大年初一 林郑盼香港社会团结和气生“才”　

香港特首林郑月娥大年初一早上约9时来到维园花市，向年宵市场的清洁工人派发朱古力打气，又问到部分档主生意情况，有档主要求合照。林太祝愿市民新年愉快、万事如意、身体健康，又希望未来一年香港社会团结一致、和气生“才”。

据明报报道，以往年初一都是食物及卫生局长到维园花市向清洁工打气致意，林郑月娥是第一位特首选在年初一清早来到维园。她先向市民拜年，并祝愿未来一年香港社会团结一致，和气生“才”。她特别提到，这个“才”不是个人口袋财富，而是希望香港成为聚才之地，让香港巩固及提升金融中心地位，亦成为汇聚人才的地方，发展创新科技。

林太说，未来一年有很多工作和挑战，政府将一如既往迎难而上、积极作为，改善民生和发展经济，希望得到市民支持。

记者提到香港民族党陈浩天和香港众志周庭的DQ案，问及政府面对的其中一项挑战是否政治挑战，但林太说今天不讲太多政治，只强调任何情况下政府都依法施政，而香港最弥足珍贵的是法治精神、拥有独立司法系统，这确保政府依法施政。

被问到政府会做些什么让社会和谐一点，林郑月娥表示，上任7个多月以来，她非常重视行政立法关系，希望取得和立法会更多合作。她指社会上政治争拗都是立法会内或政府和政党之间争拗，这方面的工作政府将继续努力去做，又提到自己踏入2018年频频出席立法会接受议员提问，未来仍是乐意聆听政治团体意见，从而改善施政。她又指许多争拗背后都有政策争议，如何让政府各方面政策更加贴近民意，将是施政目标。

另外，议会阵线立法会议员朱凯廸向林郑月娥递交请愿信，希望政府大刀阔斧改革回收工作；林郑月娥收下请愿信，又回应说希望朱凯廸也能大刀阔斧在立法会批准政府的工务工程拨款。

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