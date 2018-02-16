今年中国粮食生产目标：稳定在12000亿斤以上

今年中国粮食生产的目标已定：将产量稳定在12000亿斤以上，确保口粮绝对安全。同时，完善粮食价格形成机制和收储制度，健全主产区利益补偿机制。

据新华社报道，根据农业部日前公布的《2018年种植业工作要点》，口粮方面坚持稻谷、小麦最低收购价，完善粮食收储政策，健全主产区利益补偿机制，保护农民种粮积极性和地方政府抓粮积极性；加强政策宣传，引导农民合理安排种植结构，积极发展优质稻米和强筋弱筋小麦，力争稻谷、小麦等口粮品种面积稳定在8亿亩。

为此，农业部将会同国家发展改革委等部门，开展粮食安全省长责任制考核，落实粮食安全主体责任。

今年农业部还将选择资源条件较好、相对集中连片、生态环境良好、基础设施比较完备的区域，加快划定9亿亩粮食生产功能区和2.38亿亩重要农产品生产保护区，基本完成水稻和小麦生产功能区划定，确保将优质耕地稳定用于粮棉油糖等重要农产品生产。

在加强耕地质量建设方面，农业部将会同国土部门划定永久基本农田15.5亿亩，做好上图入库、建档立册；深入开展耕地质量保护和提升行动，培肥地力、改良土壤、控污修复，提升基础地力；继续抓好湖南重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整试点。

免费试阅14天