地震倒塌第十天 花莲统帅饭店拆除完毕

农历新年前大地震，造成台湾花莲四栋大楼倒塌，第一栋拆除的统帅饭店年初一（16日）完全拆除。花莲县长傅崐萁说，从瓦砾堆中再站起来的花莲，是个美丽的城市，也是个相当安全的地方，期盼所有国人在农历年节期间，可以透过行动来到花莲，一窥美丽的山海风光，感受花莲强韧的生命力。

台湾联合报报道，统帅是花莲地标，从1977年开幕到现在营运逾40年，这次的地震统帅大饭店受损严重，四楼瞬间变一楼。统帅大饭店盼在原址原地重建，薪水也会照发，不会亏待员工，但需要董事会开会后决议。

从原本最繁荣的饭店，到倒塌荒废的大楼，到现在的平地，附近的居民百感交集。年近60岁的林妇是统帅初期的员工，她说，真的很希望看它重新站起来，再度发光。

在附近开店的杨小姐说，这几天，生意惨淡，来店的客人寥寥可数；随着危楼的拆除、重新画上标线，也感觉像是重生了，也希望走过震痛，未来的花莲越来越好。

刘姓业者表示，花莲的地震已平息，花莲受损的地方只有一小部分，但一时要重建游客信心不容易，只希望一切会慢慢好转，他也相信花莲是很有韧性的，经得起考验。

傅崐萁表示，虽遭逢灾变，但各界涌入的爱心，让花莲在短短的时间，完成了灾后重建的任务，非常感谢所有劳工伙伴，清洁队员、工程等团队，赶在大年初一，短短六天内不眠不休的进行美化作业，就将花莲市中心的统帅大饭店整平完工，让该地区回复原有的样貌。

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