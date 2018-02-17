央视春晚歌舞类节目导演谈王菲手套走红：出乎意料

王菲与那英时隔20年后再度在2018年春晚同台备受关注。16日，歌舞类节目导演夏雨接受媒体采访，首次披露如何促成这次同台表演背后的故事。夏雨坦言，“可能就是关于春晚的情怀而产生的创意。”王菲和那英第一次登上央视春晚舞台是1998年，“那一年也是我刚进入中央电视台，这个作品很优秀，在我脑海里留下了非常深刻的印象”。

中新网报道，作为今年央视春晚歌舞类节目导演，夏雨认为歌舞不仅要抓作品的质量，还要让演员和节目更好的契合，不是谁来唱一首自己的歌曲就可以，“这个舞台真正体现的是导演的艺术和创意，在其他节目上比较难呈现的想法，但在春晚的舞台上都有可能实现”。

抱着这样的想法，夏雨在最初策划的时候，就计划做一个亮点作品，加上《相约九八》的情怀，她决定再请两位天后同台。

节目组同时向王菲和那英发出了邀请，两人也都欣然接受，“她们都觉得20年后再次春晚同台比较兴奋，所以大家一拍即合后，就迅速行动起来。”夏雨告诉记者，王菲和那英都为这次演出付出了很多，“大家看到字幕就知道，这首歌的词，其实是王菲和那英两个人碰撞出来的”。

创作之初，节目组和歌手都想表达再聚首这个主题，于是进行了深入的探讨，商量到底是表达重逢、友谊，或是岁月的流逝。“其实最早有好几版词，最后磨合时突然想到，不管时间怎么流逝，岁月沉淀下来的都是非常美好的回忆，所以诞生了今年这个作品《岁月》”。

夏雨认为，《岁月》不仅是春晚的一个节目，还是一个优秀的音乐作品，流传成经典。“我觉得《岁月》符合当时我们的期待。我第一次听见小样的时候，真的特别激动，浑身起鸡皮疙瘩。可能因为有这份情怀，但我觉得两个人将这个作品诠释得非常好。”

有意思的是，央视春晚后，王菲佩戴的手套意外走红，对此夏雨笑言：“这个真的特别出乎我意料，没想到网友的关注点挺不一样，但也觉得大家说的挺好玩。”





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