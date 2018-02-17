香客图吉利折枝取"财" 重庆寺庙柏树一夜变光杆

不少人会在新年子时，来到寺庙，烧下头柱香，祈愿新年平安健康。但在重庆合川一间寺庙，不少人烧完头香，却为图吉利折断寺庙附近的树木，以树枝的柴为财，取起“财”来。

据《重庆晚报》报道，2月15日晚，除夕夜，在合川大石街道一处寺庙，前来烧香祈愿的人络绎不绝。头香烧完，已过2月16日零点，烧完香的一些人来到寺庙旁边的柏树、桂花旁边，站上花台，折断树木的枝丫。

对于为何有此举，一名中年妇女回答记者提问时表示，“树为柴，柴同财，取柴，就是‘取财’，求个财运嘛。”并笑说，赚钱肯定要靠自身努力，但春节伊始，这么做还是想图个吉利。

一位婆婆也说，“把树枝折断，拿回家，可以保佑你今年发大财。”说完，还折断了一棵柏树的三个枝丫，“这是给我二儿子的，这是给我孙子的……希望他们今年赚更多的钱。”看到柏树已无较大的树枝可以折断，婆婆才作罢。

一些年轻人见状，也有样学样。有年轻人表示，并不知道这样做的具体意思是什么，但“看到大家都在折树枝，我也一起，肯定是好意图撒，不然大家不会这么做。”

据报道，不到10分钟，寺庙前面一排柏树、桂花树已经“遍体鳞伤”，原本茂密的树木变得光秃秃，处处是折断的痕迹。

不过，同样是为了“取财”图个吉利，也有少数人愿意多费一些时间，他们走到花台之外的空地上，抓起两把地上随处可见的干草，揉成大一团。一名中年女士说，“柏树、桂花树长得这么葱郁，折断了太可惜，不能为了你的一个愿望去毁坏他们，地上的干草也是一样嘛，而且，干草就是柴，寓意更直接，‘取财’的效果更好嘛。”

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