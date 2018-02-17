谈九巴车祸 林郑称各方支援见人性光辉

农历新年前香港发生导致19人死亡的巴士车祸，香港特首林郑月娥表示心情沉重，但在这不幸事件中反映出人性光辉、专业队伍的服务精神，希望这股暖流能维持下去。

据香港明报网报道，林郑月娥在今天（大年初二）早上出席商台节目，一开首即谈及日前发生的九巴夺命车祸。被问到心情是否已经平复，林郑表示，无论是特首、官员以至市民，心里都不开心，而作为政府，更有额外工作要做，包括支援家属、审视问题防范再次发生同类事件。她自言心情沉重，但必须做好工作以纾缓涉事家庭所受的影响。

林郑月娥说，近年社会上充斥很多互相责难的情绪，但这次事件中，被立法会责难的各政府部门同事发挥到专业精神，包括消防、警员、医护、社工和心理专家等等都展现无比勇气，社会上同样伸出援手，包括市民排队捐血，她形容这是为社会注入一股暖流。她希望这宗不幸事件反映出来的人性光辉、专业队伍的服务精神能够维持下去。

对于有意见认为政府取消年初二烟花汇演的决策举棋不定，林郑月娥说，当时确是要观察社会情绪，但主要是事发时首要处理的是医疗和支援，若当晚第一时间宣布取消烟花汇演，恐怕也会令人质疑政府轻重不分。

林郑指出，事发当晚数小时内决定成立由法官主持的独立检讨委员会，是因为担心事件背后有系统性问题。她表示，去年已有发生涉及伤亡的专营巴士意外，不是单一事件，值得全面审视，政府应针对这些信号作出回应。

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