柯文哲走春拜庙 拼场？“大家开心就好”

有意参选台北市长的柯文哲、丁守中与姚文智等人昨天（大年初一）都前往宫庙参拜，但当被问到拜庙行程重叠度高，是否有竞争意味？三人都说，这是台湾春节的习俗，单纯上香祈福、祝信众新年快乐。

据台湾联合报报道，柯文哲初一、初二预计参拜台北市28间宫庙，光初一早上就跑了行天宫、觉修宫、松山慈惠堂、松山慈佑宫等庙；而丁守中则是先与前总统马英九一起前往行天宫，接着又与党主席吴敦义参拜龙山寺。尤其在行天宫，柯文哲前脚刚走，马英九、丁守中就抵达，更显“拼场”意味。

柯文哲表示，这很正常，因为台北市大宫庙就这几家，一定会重复，也不会有竞争压力，反正台湾过年习俗就是要去庙里上香祈福。至于今年拜庙数量比去年更多，也不是因选举将届，而是人家有邀请，只要挤得出时间，就辛苦一点多跑一点，大家开心就好。

丁守中也说，拜庙行程的安排不是要跟柯市长互别苗头，而是趁着过年走春拜庙，并跟民众说新年快乐、幸福满满、财运旺旺旺。至于前陆委会副主委张显耀也打算参选，丁守中表示，更多人参选是好事，可以选出党内最强的来参加选战，胜算更高。

民进党立委姚文智昨日陪同行政院长赖清德至北市指南宫参拜。姚文智说，赖清德有替他加油；但被问到是否藉机争取赖支持，姚文智则表示，他与赖清德交情很深，常常碰面并交换意见，不需要在这场合拜托他支持。

媒体问参选台北市长，姚文智表示，现在谈候选人还太早，可能得等春夏之交时才比较明确，不过，民进党有责任跟义务把对台北市的理念讲清楚。

免费试阅14天