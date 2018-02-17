马英九：担任总统时 运气不是非常好

台湾前总统马英九今天（17日）至新竹县褒忠亭义民庙上香、赠春联，吸引不少民众排队领取，他一下车就有不少人争相合影，人气不减。马英九致词时也提及，他担任总统时“运气不是非常好”，先后遇上金融海啸、欧债风暴，不过任内经济成长率仍有一定水准，前两年全球景气复苏，他也祝福台湾来年风调雨顺“台风少”、国泰民安“出口旺”。

台湾中时电子报报道，义民庙董事长徐德馨表示，马英九已经连续20年造访义民庙，显见对客家信仰的重视。马英九致词时表示，义民爷为台湾专属信仰，纪念维护地方安宁的义民，像是新竹的客籍先烈姜绍祖，在乙未战争起义时，尚不满20岁，精神值得尊敬。

马英九也表示，前两年全球经济逐渐好转，全世界进入新的景气循环，他认为台湾应抓住此机会，让经济再往前。马英九说，他担任总统是“运气不是非常好”，他在第一任内遇上金融海啸、第二任则面临欧债危机，卸任前还有全球出口萎缩，不过8年下来，经济成长率仍维持一定水准。

马英九指出，台湾为小而开放的经济体，希望来年风调雨顺“台风少”、国泰民安“出口旺”，人人都“赚大钱、大赚钱、钱大赚”。马英九亲笔复印春联也极受欢迎，不少前往义民庙上香的信众排队领取，还有人争相与马英九合影，即使卸任人气依旧不减。

往年义民庙均是各任台湾总统春节必访的庙宇，马英九曾在总统任内年年到访，今日在新竹县长邱镜淳、立委林为洲、县议员赖江海等人陪同下上香，不过庙方证实，总统蔡英文初二未安排义民庙行程，也是十年来首例。蔡英文下午将在竹东镇的信仰中心惠昌宫、香山财神庙发红包。

免费试阅14天