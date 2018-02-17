董云裳称撤旗是美政策 绿委：台美实质关系在强化

美国务院亚太助卿提名人董云裳15日在参议院外委会的任命听证会上重申，美国政策不承认中华民国是有官方关系的国家。民进党立委强调，台美的实质关系确实比以往强化，能理解美方处境。

据台湾《自由时报》报道，董云裳15日在在参院外委会的任命听证会，面对共和党参议员卢比欧询问撤旗时表示，他们不承认台湾是一个独立国家，不承认中华民国国旗是一个与美国有官方关系的国家。“我们的政策是不在美国政府网站上显示中华民国国旗。”

民进党立委罗致政坦言，台美断交后，台湾与美国就没有互相承认，也无正式的外交关系；但是两国的实质关系在这几年确实更为密切。随着包括军事、政治等各方面，台美实质关系的加强，中国大陆势必在象征性的层面向美施压，大作文章；台方虽然不满意，但也能理解美方的处境。

他表示，董云裳还是在国会的听证会做此发言，更代表美国有不得不面对的问题。然而，对照美国此次在世界卫生组织执委会的强硬发言显示，台美关系绝不会因董云裳的发言而倒退。

曾多次组团访美的民进党立委王定宇表示，台湾在面对国际关系，有里子、面子两种层面；美军太平洋司令哈里斯在众议院表明，不能接受中国大陆任何以武力迫使台湾人民的企图，还说这是依据“台湾关系法”和台湾人民维持实质与活跃的关系。就显示台美实质关系非常良好。

他说，不是这样就不要面子；例如或许是中国大陆施压美国撤除台湾国旗，但美国国务院领务局官网是干脆撤下所有国旗。他表示，台美从过去的国会互访，到现在进展到官员、军事互访，确实有很大的进展。

王定宇提醒，台湾不应过度乐观自己的国际处境，因为确实很艰困；但也不要过度自卑，一有风吹草动就说是倒退。

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