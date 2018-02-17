中国6.88亿人除夕发微信红包 “80后”成主力

继央视春晚之后，除夕在手机上抢红包和发红包，已成为中国民众过年必做的“新年俗”。根据微信官方发布的数据，除夕当天有6.88亿人用微信发红包。此外，上亿家庭参与了春晚与淘宝合作的看春晚开红包活动。

中新社报道，微信官方16日数据显示，15日除夕当日，共有6.88亿用户通过微信红包传递了新年祝福，人数比上一年的鸡年增长了15%。其中，“80后”用户已成为红包大军的中流砥柱，红包收发总量占总数的32%；“90后”“70后”“60后”“00后”用户分别以27%、22%、10%、6%的红包收发占比紧随其后。

山东一位女士获得“手速最佳”奖，以1848个微信红包的记录荣登红包接收榜榜首。另外一名来自浙江省的女士则一掷千金，在一天之内送出了1203个红包。

今年淘宝与央视春晚合作，在除夕夜春晚期间，淘宝与观众跨屏互动，发放超6亿元人民币红包和奖品。淘宝16日的数据显示，截至除夕夜23时，超过1亿户家庭参与互动，分布在中国内地和港澳台地区以及全球212个国家和地区。

依托淘宝大数据，山东、江苏、河南、广东、河北五省位居抢红包前五省份，许多年轻人帮爸妈开通了亲情账号一起参与开红包。

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