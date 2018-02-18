梁振英UGL案 消息指律政司不采法律检控

对于有传媒报道，香港律政司决定不就前行政长官梁振英收取澳洲UGL公司5000万元款项采取法律检控行动，廉署亦已结束调查。廉署回应指，根据既定政策，不会评论个别事件或调查工作，亦不会就个别媒体的揣测性报道作评论。

据星岛日报报道，无线新闻晚上引述消息指，律政司就梁振英收取澳洲UGL公司5000万元款项事件，于去年底聘用英国御用大律师并提供意见，近日获得对方回复。大律师认为，梁振英与UGL在协议有效期间，作为特首身份并没有做出任何不当或贪污受贿行为，建议不采取法律检控行动。

报道又引述消息指，廉署审查贪污举报咨询委员会已经知悉事件，廉署亦因应律政司的决定结束调查工作。

廉署回应传媒查询时指，根据既定政策，不会评论个别事件或调查工作，亦不会就个别媒体的揣测性报道作评论。

澳洲传媒2014年报道，梁振英曾任董事及亚太区主席的戴德梁行（DTZ），在2011年卖盘时，梁振英曾经从买家、在澳洲上市的工程公司UGL手中，收取约5000万港元的酬劳，当中包括1800万港元花红，其中一项协议是梁振英未来须为UGL提供顾问服务。酬金分两期，分别在2012及2013年支付，梁振英在2013年，任特首期间收取的200万英镑，从未申报。

梁振英事后透过特首办回应澳洲传媒，这笔款项属于梁振英当选前的公司业务，与他当选后的职务无关。但澳洲传媒却指，梁振英与UGL主席Richard Leupen的合约中显示，梁振英同意随时可以为UGL出任推荐人及顾问，而梁振英同意出任顾问的一页上，更有“前提是不可以有利益冲突”的字句。

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