台湾人春节连假最爱去东京

知名全球订房网站agoda本周公布最新统计显示，在农历过年期间，东京拥入大量亚洲观光客，台湾人更是成为其中最大主力消费者，以26%的比例拿下第一名，该份调查还显示出，东京连续3年成为台湾旅客最常到访的旅游城市。

据中时电子报报道，根据agoda最新订房数据，日本东京已超越曼谷，成为2018年亚洲农历春节热门旅游城市的榜首。东京附近的横滨中华街区举办传统舞龙舞狮、游行等活动，吸引了来自世界各地的游客，其中最大宗的外国游客群体来自台湾（26%），成为第一名，韩国与大陆则分别以15%居次。不仅如此，东京已经连续第3年蝉联，为台湾人农历新年期间出游的最热门城市，可见在台湾人眼里，赴日旅游仍是连假首选。

不过，agoda订房网站主要是自由行观光客使用，可能无法反映旅行团客的订房状况，而大陆的自由行观光客多使用本土的订房平台，因此陆客在农历新年期间的海外自由行出游状况，单凭agoda统计恐怕不易观其全貌。另外，根据日本政府观光局（JNTO）1月中公告，2017全年来自台湾的旅客人数为456.4万人次，与2016年的416.7万人次相比，涨幅新增9.5%，次于大陆735.5万人次与韩国的714.02万人次。

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