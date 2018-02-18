如何避免"每逢佳节胖三斤"？六机构发食品消费建议

春节期间，如何既能每日品尝美食，又能同时保持健康好身材？日前，中国疾病预防控制中心营养与健康所、中华预防医学会健康传播分会、中国营养学会营养与慢病控制分会等6家机构联合发布《“慧选营养，健康过节”——2018春节食品消费建议》（以下简称《建议》）。根据春节期间食品消费大数据，他们给出精准的节日食品消费建议，倡导膳食多样化、均衡搭配、三餐有度。

据经济日报报道，《建议》提示，食物多样化是实现平衡膳食的基本途径。《中国居民膳食指南（2016）》核心提示的第一条就强调“食物多样”，并明确建议我国居民应当每天食用至少12种食物，每周食用至少25种食物。

节日期间，公众在饮食上更应注意食物多样和搭配均衡。中国疾控中心营养与健康所刘爱玲研究员表示：“不妨与家人互相数一数每日食物的种类，参照‘中国居民平衡膳食餐盘’的推荐比例，每人每天的膳食应包括谷薯类、蔬菜、水果类、畜禽、水产、蛋类、奶及奶制品、大豆及制品、坚果等。”

值得注意的是，食物种类越丰富，越要注意食量的把握，三餐有度，零食亦有度。特别是节日期间，应避免暴饮暴食，不要让肠胃不堪重负。

专家建议：选择食物时，应特别注意食物中油、盐、糖的含量，为了健康，养成清淡的饮食习惯。肉类是春节必备的“硬菜”，代表着国民生活水平不断提高。但选择和食用肉类，更应注意种类和食用量。节日期间，应当注重谷类食物摄入，同时每天都应摄入杂豆、薯类食物。

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