创投业者：台湾靠“三大秘器”吸引外商

台湾过去20年是由台积电相关的半导体产业链所主宰，但接下来必须由新的生态系来接棒。蓝涛亚洲总裁黄齐元指出，台湾缺乏自身的数位经济生态系，因此需要加速引进外国生态系来补足，但“我们凭什么吸引像Google、Amazon这样的企业进驻？”他认为，台湾可以靠三大优势胜出。

据中时电子报报道，“中国大陆已成为全球最大的互联网经济体和市场，甚至超越美国，外资如Google正重新进入中国市场，并强化在亚太地区的布局。”黄齐元在商业周刊撰文指出，外商不可能把鸡蛋完全放在中国一个篮子里，势必在亚太地区寻找第二总部，台湾准备好了没有？

他认为，台湾想吸引像Google或Amazon等大型美企，仍有很棒的先天机会，首先台湾靠近中国市场，拥有最重要地缘优势；其次，台湾对资讯的尊重，讲求信息的自由流动，不会过于控制；还有以往良好的硬体基础，如今可以和软体相结合，发展各种AI应用；最后是有优秀的人才，以及舒适低价的生活环境。

“台湾作为亚太地区招商引资的末端班”，黄齐元建议政府需要重新研习相关学分，思考如何运用创新手段，营造新经济环境，吸引外商进来。他最后强调，真正的“台湾价值”在于“连结未来、连结世界”。

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