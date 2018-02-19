中方将派两名专家赴美修复兵马俑

据北京青年报报道，中国兵马俑在美国展出过程中，被一名24岁男子掰断大拇指并偷走。记者了解到，涉案男子已被保释，将面临审判。18日，此次展览的承办方、陕西省文物交流中心的负责人告诉北青报记者，文物交流中心已经向美国合作方发函，提出将派两名中方专家赴美对受损的兵马俑进行维修。

该负责人表示，目前陕西省文物交流中心已经获得了涉事兵马俑受损部位的照片和视频资料，文物专家也在对受损部位、受损程度进行研究判断。此次专家赴美后，也可以现场勘查文物的受损状况，具体的修复方案将在专家论证后确定。

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