872号九巴车祸后首复行 资深车长：经过事发弯位特别小心

一辆满载马迷的872号九巴上周六于大埔公路翻侧，造成19死66伤。适逢一年一度大年初三赛马日，九巴昨日除维持原有的872线外，亦新推出872X号巴士线，接载马迷到大埔中心总站。

据星岛日报报道，其中一位驾驶872线多年的车长阿裕表示，平均一年3至4次驾驶该路段，自己为后备车长没有固定路线，路线山路较多弯位，会多留神，经过事发弯位亦会特别小心。

另一位同于昨日驾驶872车长阿龙称，事发路段很多巴士线会经过，如72、73A、74A，车长都较熟习弯位，不太担心会发生事故，都以平常心去做。

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