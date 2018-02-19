意媒：中梵3月后签主教任命协议 建交迟早的事

意大利大报“米兰晚邮报”（Corriere della Sera）报道，教宗已同意与中国签署主教任命协议，至于时间点，教廷官员说，“从3月开始，日日都是好日。”

据中时电子报报道，教廷高层官员说法表示，目前中梵建交的问题未被提及，但可以合理推论，双方下一步就是恢复外交关系，这是迟早的事。

报道表示，台湾驻教廷大使馆对此事已有高度警觉，有消息指出，梵蒂冈为了迈向北京，考虑把中华民国驻教廷大使馆迁到马尔他骑士团，也可能让台湾另外成立与教廷对口的“文化机构”。

报道表示，中梵双方已确定签署协议大方向，还需要敲定的只剩细节，包括中方由谁代表签署，在何地签署，以及签约前最后一刻，是否会发生什么意外变数。

报道说，美国国务院也已掌握中梵签约的消息，并积极注意此事发展，美方分析报告指出，梵蒂冈急于与中国签下历史协议的原因有两个：一是想要扩大在中国大陆的福音传播，二是希望促成中国内部地下教会与爱国教会的合一。美方特别关注，中梵协议将对中国人权与宗教自由带来何种影响。

报道引述教廷消息说，在3月中国全国人大会议之后，中国可望派代表到罗马，完成签署协议的仪式，层级可能是主管欧洲事务的外交部次长。梵蒂冈知道中梵协议过程的不透明，引发教会内部不满和国际媒体挞伐，但教廷担心错过这次签约时机，北京当局又会改变主意，“先签一个坏的协议，总比什么都没有好”。

主教任命协议是为了解决中国的主教任命问题，依照天主教教义，主教应由教宗任命，中国政府则坚持由官派选出。梵蒂冈最近决定，要求原本效忠教宗的合法主教，让位给官派选出的非法主教，引起退休的香港枢机主教陈日君痛批是“出卖教会”。

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