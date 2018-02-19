布局5G业务 中移动开展400G光传输网测试

据新华网报道，近日，中国移动研究院组织开展单载波400G光传输网（OTN）实验室测试，中兴通讯圆满完成既定目标。此次测试是国内运营商首个单载波400G光传输网集中测试。

随着中国固网宽带业务和网络视频业务的迅猛发展，以及5G业务即将开始试商用布局，网络带宽压力不断增加，部署超100G光传输网来满足带宽需求已是大势所趋。相比100G，超100G技术具备带宽更大、时延更低、比特成本和功耗更低等优势，是解决带宽压力的“利器”。目前，中兴通讯单载波200G光传输网已成熟商用并纳入中国移动集采短名单。

此次，中兴通讯参与测试完成了多跨段、单跨段，G.652光纤、G.654E光纤在常规EDFA环境下传输模型等测试，验证了单载波400G光传输网的灵活栅格配置、传输代价等功能和性能。

据中国移动研究院教授级高级工程师李允博介绍，中国移动一直致力于高速传输技术的应用和推进，为了应对网络带宽的持续增长，中国移动与各设备厂商合作，早在2014年便完成了国内首个超100G研究性测试，并在2017年实现了单载波200G的商用。目前，中国移动在超100G的研究和商用方面处于业界前列。本次测试进一步验证了单载波400G的功能和性能，为后续标准规范的制定、商用部署打下了良好基础。

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