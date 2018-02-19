白血病男童沉迷手游 尽花15万元救命钱

中国一名罹患白血病的患童，日前竟然因沉迷手机游戏，将父母辛苦筹到15万元人民币的治病钱全转帐到游戏，遭不少网民狠批“太败家”。

据星岛日报报道，来自广州农村家庭的10岁男童涛涛，去年中因罹患白血病被母亲带到北京求医，而从发病至今，涛涛的医药费已经花掉近50元万人民币，当中包括跟亲戚借贷、透过募款而来，就在上个月，涛涛的母亲到医院办理手续，突然发现银行帐户原本15万元人民币存款，只剩下逾9000元人民币。

涛涛母亲情急之下报警，结果才发现帐户内好几笔款项，全都是卧病在床的儿子从“微信”转走的，原来涛涛因沉迷于手游后，学会操作转帐，将父母的救命钱转到自己手机，来替游戏充值。其中，涛涛也遭网络诈骗集团谎称“帮游戏刷段位”，骗走QQ的帐号资料，损失大约四万元人民币，后来经过母亲找到诈骗者，苦苦哀求后对方才心软归还。

涛涛的母亲同时向经营手游平台的腾讯求助，由于情况特殊，腾讯破例同意退回加值的逾五万元人民币，母亲也自责没有管好孩子，并透过传媒表示“一切都是我的错，我希望社会各界能给无知的孩子一次机会，伸出援手让他渡过难关。”

不少网民批评涛涛任性，“别人给你捐钱是让你打游戏的？”、“这样败家玩意救了以后也不省心”。

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