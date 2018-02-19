中国游客海外消费改变：更精明、更精致、更精细

曾几何时，扫货团成为中国旅游团的代名词。然而，在今年春节旅游季，这种形象正悄然发生改变。

据新华社报道，记者观察发现，较之过去，中国游客的海外消费变得更精明、更精致、更精细。这些显著变化，正给旅游市场带来全新变量，激励全球服务商与时俱进，与中国需求同步升级。

“过去，保健品和观光游是国内游客的主要支出项目，如今子女游学、艺术鉴赏与收藏、健康养生等服务类、文化消费类开支，正崛起为中高端团的新主流。”总部位于澳大利亚墨尔本的新石器留学移民公司总经理李天告诉记者。

李天所说的这一新现象，在欧洲游市场也得到了印证。众多文化历史遗迹、富于活力的现代创意文化、标志性的影视拍摄地、底蕴深厚的大学群落……近年来，英国以其独特的旅游资源吸引了越来越多的中国游客。

今年春节，不论是伦敦主要景点和博物馆，还是在牛津、剑桥等名校所在地，随处可见中国游客的身影，其中不乏游学团和深度主题游团。

据英国旅游公司爱导游首席执行官周博超介绍，在包括英国在内的不少欧洲国家，博物馆深度讲解产品正大受中国客人欢迎。此外，艺术品投资、教育及先进医疗服务等也受到越来越多国人关注。

李天认为，中国游客的精致化旅游趋势，会带来更高层级的行业竞争，服务商需要比拼创意和服务，提升旅游体验，赚“聪明钱”。这可能引发一轮行业转型乃至洗牌。

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