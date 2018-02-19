最高法：以零容忍态度惩治司法腐败 查案无禁区

据新华网报道，中国最高人民法院近日召开全国法院2018年党风廉政建设和反腐败工作视频会议强调，要坚持以零容忍态度惩治司法腐败，做到查案工作无禁区、无特区、无盲区。

会议指出，必须清醒认识到当前人民法院党风廉政建设形势依然严峻复杂，一些法院还不同程度存在政治纪律和政治规矩落实不到位、组织纪律执行不到位、落实“两个责任”不到位、“四风”问题久禁不绝等问题，对法院干警存在的违纪违法情况必须高度警醒。

最高法要求，要驰而不息抓好作风建设，坚决纠正损害群众利益的不正之风。巩固拓展落实中央八项规定精神成果，密切注意“四风”问题的新动向，决不让“四风”回潮复燃。对不收手、不知止、规避组织监督以及吃拿卡要、冷硬横推、庸懒散松等侵害群众利益、伤害群众感情的一律从严查处。

最高法同时要求，要坚持反腐败高压态势，严肃查处违纪违法案件。要以壮士断腕、刮骨疗毒的勇气，坚决清除害群之马。要突出惩治司法领域腐败重点，继续把查处法院领导干部贪污受贿、失职渎职和审判执行人员以案谋私问题作为纪律审查工作的重点，尤其要把利用腐败潜规则进行权钱交易、在办案法官与案件当事人之间充当诉讼掮客的法院干警作为从严查处的对象。

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