涉嫌辱华 NBA球员雷迪克正式道歉

据上海观察报道，NBA的76人球员JJ-雷迪克（J.J Redick）此前在给中国球迷录制新年祝福的视频中使用了不当词语，引发了热议。19日，雷迪克在推特上发文正式道歉。不过，他坚称未说过“chink”这个词：

“致所有的NBA中国球迷和所有在庆祝中国新年的人们，我想向所有我可能冒犯到的人们送上真诚的歉意。在最近一场76人比赛的赛后，NBA官方邀请我录制个视频，祝福我们在中国的球迷新年快乐，我很高兴地接受了邀请。我本来想说"NBA Chinese fans"，但是我念着有点怪，于是我中途改说"NBA fans in China"，以至于让人听起来不太对。当时录制的房间没人听出来有什么不对，包括腾讯、76人公关团队和我在内。如果我意识到这词听起来像你们说的那个词，我一定会再重新录制一遍的。”

“作为一名球员、一名丈夫、一位父亲，我是不会说那话的，我有幸在2007和2015年两次打了中国赛。我喜欢这样的经历，喜欢中国的文化、中国的历史，以及最重要的，那里的人们。”

“我请求你们的原谅，这本该是个全民欢庆的时刻，我对让你们失望感到非常的抱歉。”

据了解，“chink”意译为小缝隙，是英文中一个种族性的侮辱用语，对象常为中国人。19世纪末，中国移民被视为对北美白人的威胁，美国《排华法案》通过后，“chink”一词便渐渐流行起来。网民质疑，这个词在美国具有非常严重的歧视意义，即便列迪克并未发现自己用词不当，但为何在视频录制、剪辑、发布的过程中却没有人发现这一问题。

另据香港01报道，林书豪与列迪克通电话，列迪克坚持没有说过“chink”字。球星林书豪昨天（19日）在微博表示，他与列迪克通了电话，他说：“我相信他并不是一个有种族歧视的人，他真的觉得自己没有说这个字也没有要诋毁中国人。而且他觉得非常抱歉有这样的事情发生。”



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