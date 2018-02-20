中国网民购买网路理财商品 达1.29亿人次

据新华社引述中国互联网络信息中心（CNNIC）日前发布的调查数据报道，截至2017年12月，中国购买网路理财商品的网民规模达到1.29亿人次，较去年同期成长30.2%。

报道指出，在金融行业监管和蚂蚁金服策略调整的双重驱动下，余额宝去年将个人投资者单日买入上限缩减至人民币2万元，个人交易帐户持有额度上限从25万元下调为10万元。

据报道，降额加速线上理财用户资金向银行、基金等传统金融机构及其他网路理财平台的分流。银行和基金公司等传统金融机构各类短期、定期线上理财产品成长也较快。



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