昆明近郊森林火灾系焚烧垃圾引起 无人员伤亡

19日下午在昆明市五华区云南警官学院北院后山发生火灾，并越过山脊飘燃至岗头山。经初步调查，本次火情系警官学院北院焚烧垃圾引起，无人员伤亡。

据中新网报道，昨日14时05分左右，昆明市五华区森林防火指挥部办公室接到莲华街道办事处报告，位于辖区北部的云南警官学院北院后山发生森林火情。

随后，昆明市、五华区领导立即率队赶往火场组织扑救，先后组织武警昆明市森林支队100人，辖区和友邻县区地方专业、半专业扑火队员220余人等共500余人参与扑救；累计出动公安消防车、环卫洒水车和森林火险微型救火车50余台次；经云南省森林防火指挥部协调，出动直升飞机洒水灭火。

经过奋战，云南警官学院北院后山的明火基本扑灭，已安排50余人在山上过夜值守，防止复燃。由于气候干燥和风力较大，警官学院后山的火星受风力推动飞越过山脊，飘燃至红云街道岗头山，引发次生森林火情。目前，相关扑救队伍正在岗头山火场一线组织扑救。

“从我们的角度来看，这场火灾的扑救难度较大。”昆明市西山区直属森林消防安全专业队李姓班长告诉记者，昆明春季风大，加之气候干燥，火势较难控制。目前，火情已影响到周边村庄，岗头村一家具城老板急忙将家具运走；当地一驾校约60辆车被火场包围，只能尽量远离树木……

经初步调查，本次火情是由于警官学院北院焚烧垃圾引起，具体情况待进一步详细调查。此次火灾无人员伤亡，火场面积正在统计中。截至记者发稿，扑救人员正在火场进行扑救，现场仍能看到明火。



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