”雪龙“号抵新西兰最后一次物资补给

在西风带中颠簸多天的中国“雪龙”号极地考察船，于当地时间20日上午10时停靠在新西兰克赖斯特彻奇市附近的利特尔顿港。这是中国第34次南极科考队乘“雪龙”号第二次抵达新西兰，也是此次南极科考中最后一次靠港补给。

据新华社报道，克赖斯特彻奇是新西兰南岛主要城市，也是世界上距离南极最近的城市之一。2017年11月26日，“雪龙”号从上海出发后第18天，就曾停靠利特尔顿港进行补给。

中国第34次南极科考队副领队、国家海洋局极地考察办公室副主任夏立民介绍，此次停靠新西兰，除了补给后续南极科考所需的燃油、淡水和食品等物资，还将进行队员轮换。中山站越冬队和罗斯海新站队的50多名队员将下船乘飞机回国，另有30名新队员登船。同时，科考队还将与新西兰南极局进行多项交流活动，包括举办“雪龙”号公众开放日。

自2017年11月8日从上海出发以来，中国第34次南极科考队搭乘“雪龙”号已连续执行任务104天，任务和行程都已过半。“雪龙”号曾两次穿越西风带，多次遭遇南极强风天气，多次从密集浮冰区突围；完成了中山站度夏科考、普里兹湾和罗斯海大洋调查、罗斯海新建站前期准备和选址奠基等任务。

据介绍，此次补给之后，“雪龙”号将再次穿越西风带执行最后一项任务——赴南极阿蒙森海域进行海洋环境调查，并计划今年4月返回上海。

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