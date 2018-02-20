孙大千要选北市长 柯P：台湾花太多时间在选举 

台湾年底北市长大选，国民党由谁披上战袍挑战北市长柯文哲状况未明，继前立委丁守中、前行政院发言人郑丽文，议员钟小平、前立委张显耀近日也宣布角逐党内初选，今日上午前立委孙大千也宣布要选。

据自由时报报道，北市长柯文哲今日出席光华数位园区开工活动，会后被问及此事时表示，每天的问题不一样答案都一样，都认真做事。

柯说，台湾花太多时间在选举，应该要把选举的时间压缩到最低，花多一点的时间在市政。如果每天都在处理选举有关的事情，对市民也不公平，相对市政时间变少。想办法把选举时间压到最低，特别是对连任者。



免费阅读30天