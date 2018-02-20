名人实名举报信发布后被自行删除

据“政事儿”报道，2月14日深夜，中国山东省皇明集团董事长黄鸣通过微信公众号发布题为《黄鸣实名举报市委书记，质量卫士维权营商环境》举报信。不久，举报信被自行删除。虽然发布时间不长，但还是引发了社会关注。

黄鸣在举报信中称，德州市委书记陈勇懒政不作为，新官不理旧政，不兑现承诺，无故赖账逃责将皇明拖入严重危情，毫不理睬。

据了解，黄鸣是第十一届全国人大代表。陈勇出生于1960年1月，2015年7月任德州市委书记至今。

黄鸣举报德州市委书记陈勇源于德州2010年承办的世界太阳城大会。

举报信称：2010年世界太阳城大会，皇明执行市委市政府指令建设大会主会场、配套设施、主景区、旧村改造和彰显太阳城的样板工程，共花费约30亿元。政府承诺以刁李贵旧村拆迁和周边土地作为补偿。皇明出钱出力出土地，改造影响“会容”的刁李贵旧村。10年过去了，村民早已安居乐业。而现任书记连账都不认了！不但拒不补办遗留手续，还要强拍我们拆迁整理的土地。

据界面报道，2017年9月份，德州市经济开发区强行拍卖许诺给皇明的置换土地。先期100亩土地变性为商业用地，已被政府高价拍卖，后期1200余亩土地仍计划拍卖。有知情者称，政府正筹集40亿资金有意接盘皇明集团，逼黄鸣退股。

黄鸣在举报信中称，在皇明和央企合作伙伴谈好重振方案时，德州有关部门一听是皇明的事，噤若寒蝉不敢多言半句，称“皇明的事只有市委一把手点头下面才敢办”。

自2017年9月起，黄鸣向德州市接连递交了20多份紧急报告，要求解决因为不兑现承诺和不补足遗漏手续而导致的严重危情。“至今五个多月了，石沉大海，杳无音信，不见不谈不理睬。”黄鸣后来在两会驻地堵到了陈勇，递交了一份报告。

据报道，19日晚，德州市人民政府新闻办公室发布情况通报，针对2月14日黄鸣的举报信进行回应。回应称市委市政府主要负责人已与黄鸣见面沟通，听取了意见。并称对于黄鸣董事长反映的企业历史遗留问题，市委市政府将继续本着实事求是、依法依规的原则，认真研究解决。

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