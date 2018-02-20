中戏“艺考”今日拉开序幕 易烊千玺现身考场

大年初五，中国中央戏剧学院“艺考”拉开序幕。今年共有51698人次报考中戏，相比去年增长15000余人次，报考人数为历年之最。今天有5116人次来参考，TFboys成员易烊千玺也来参加了中戏的艺考。

据新京报报道，2018年表演系共有9758人报名，报录比195:1，其中话剧影视表演(北京班)计划招生25人，报名人数高达9693人(含兼报)，报录比高达388:1。

2018年中戏报名增长最显著的为电影电视系，其中影视编导和影视制片两个专业方向报名人数均增长1000余人次；广播电视节目主持专业方向增长3000余人次，计划招收25名学生，报录比达286:1。

记者从中戏了解到，中央戏剧学院2018年专业考试有东城校区和昌平校区两个考点，今天考生均在东城区考点参考。今天开考的3个招考方向为话剧影视表演、戏剧教育和广播电视节目主持，共5116人次。

TFboys成员易烊千玺今天上午现身考场，他报考了中戏表演系。他告诉记者，自己准备的朗诵诗歌是《穿裤子的云》。易烊千玺参加了狗年央视春晚，被问及怎么为考试做准备，他说，自己春晚之前就做了准备，春晚以后就一直留在北京。

据了解，考试时间为2月20日至3月11日，发榜和后续考试费用支付均采用网络在线模式。



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