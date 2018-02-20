香港梁天琦等涉暴动案选出陪审团 本民前支持者准免出任

香港前年大年初一旺角骚乱事件，梁天琦等6人否认暴动等罪，高院今（20日）抽出4男5女陪审团，明早陪审团将宣誓和正式开审。虽然法官事前已提醒候选陪审员，本案经传媒广泛报道和网上讨论，陪审员绝不能先入为主，但仍有两名候选陪审员自称是本土民主前线的“坚定支持者”，或出身警察世家，恐难以不偏不倚判案，最终二人皆获豁免出任陪审员。

据香港01报道，高院今预先通知逾百名市民参与陪审团遴选，但庭上所见只有约70名候选陪审员，法官彭宝琴在遴选前已主动提醒他们，案发当晚在旺角发生的事件，经传媒广泛报道，网上亦有不少评论，候选陪审员有可能听过案中被告的名字，或对事件有自己看法。

彭官称陪审团必须遵从庭上指引，摒除先前的个人看法，将传媒、网络的相关资讯“完全抛诸脑后、置之不理”，亦不可私下搜集资料，以免先入为主，造成审讯严重不公。

其中一名女候选陪审员声称家人是警察，庭上坦言：“好难好公平睇呢件事。”即使法官屡次提醒她出任陪审员后不可先入为主，但她仍表示“有困难”，最终辩方律师动用否决权豁免她。

另外亦有一名中年男子自称自2016年已是本土民主前线的“坚定支持者”，他和太太曾捐钱给本民前，恐难以不偏不倚作出判断。法官考虑到他的忧虑，称暂时不用他出任本案陪审员，但他明天仍要来法庭待命，直至候选陪审团正式宣誓。

十多名候选陪审员亦先后以工作、私人外游、健康等理由，当庭申请豁免出任陪审员，一名大学教授和一名记者因工作原因获豁免，但另一名任职日资公司人事部主管的女子声称3月须返内地公干，为公司员工做绩效评核，申请豁免却遭法官拒绝。该女主管最终获辩方律师豁免。

案中6名被告：梁天琦、李诺文、卢建民、林傲轩、黄家驹及林伦庆。梁天琦被控2项暴动罪、煽惑暴动罪及袭警罪，共4项控罪，是本案中面对最多控罪的人。其中煽惑暴动的控罪指，梁天琦于2016年2月8日至2月9日期间，在旺角砵兰街连同一个称为黄台仰的人非法煽惑在场人士参与暴动。其余5名被告则分别被控暴动、非法集结和袭警等控罪。

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