湖南水渠被曝“手捏成渣” 官方称情况属实

一则关于“湖南省东安县新建水渠形同豆腐渣”的视频近日在网上引发热议。视频中水渠混凝土用手一捏就碎，不少网友质疑这条新建水渠存在严重的质量问题，应当追究施工单位、监理单位、业主单位的责任。东安县方面20日回应称，经调查核实视频反映情况属实，水渠确实存在质量问题。

新华社报道，网上流传的“豆腐渣水渠”位于东安县石期市镇马头村15组的田间，水渠堤面上一块裂开的混凝土被拍摄者一捏，瞬间就被捏碎。东安县方面称，此水渠系东安县农业委农业技术推广中心实施的新增粮食产能田间工程建设项目的一部分，经公开招投标，中标单位是华厦建设集团有限公司，长沙市成事建设监理咨询有限公司负责监理。此工程于2018年1月上旬完工，目前尚未验收。

1月15日，东安农业委农业技术推广中心就已召集监理、施工、马头村两委干部及群众代表进行现场察看，当时已对质量问题提出处理、整改意见，但因天气等多原因导致返工推迟。

2月17日网友转发视频后，东安县成立调查组，要求施工单位尽快返工重建，限期整改到位，并正式启动核查追责处理程序，按有关规定严格追究施工、监理、业主等相关单位和相关责任人责任。

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