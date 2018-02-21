游港内地儿童甲流并发脑病变留医

除夕至大年初四（15日至19日）的5日内，香港新增66宗严重流感个案、42名成人死亡。由今年1月1日至农历年假过后，累积流感死亡人数已达224人，包括两名儿童。昨日（20日）再有一名7岁中国内地男童确诊严重流感，属期内第15宗儿童严重流感个案。病童正在玛丽医院留医，情况稳定。

据香港明报网报道，香港卫生防护中心公布，一名居于成都的7岁男童感染甲型流感（H1），留医玛丽医院，目前情况稳定。男童就读内地一间小学，15日（除夕）与母亲及3名友人来港旅游，18日起出现发烧、咳嗽及肌肉疼痛等病征，翌日身体抽搐入住玛丽医院，临床诊断为甲型流感并发脑病变。男童没有接种流感疫苗，父母及同行友人至今未有病征。

截至年初四为止，今年共有371宗成人严重流感个案，当中222人死亡。香港卫生防护中心表示，有见本地季节性流感活跃程度维持在高水平，加上学校农历新年假期即将完结，星期二已向学校发信，呼吁校方提高警觉、加强预防措施，以减轻季节性流感影响。

农历年假结束，香港公立医院急症室轮候人数大增。伊利沙伯医院、联合医院、威尔斯医院、将军澳医院和屯门医院急症室非紧急个案，20日早间等候时间超过8小时。晚上8时半左右，情况已有改善，但威院及屯门医院非紧急病人轮候仍须5小时以上。公立医院急症室及内科病房也继续逼爆。

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