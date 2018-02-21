美国会代表团访台 将拜会台政府高层

由美国参议院军事委员会成员、参议员詹姆斯-殷霍夫带领的国会代表团，20日应台湾邀请抵台访问，展开为期三天的访问行程。美国在台协会（ＡＩＴ）表示，代表团将拜会台湾政府高层及相关部会，讨论有关美台关系、区域安全和防卫，以及其他双边共同关切的重要议题。

台湾联合报报道，殷霍夫率领联邦参议院、众议院两院军事委员会议员及幕僚，总共19人访台。台湾外交部指出，殷霍夫现为美国联邦参议院军事委员会资深成员，自担任参议院“台湾连线”共同主席十余年来，积极推动强化台美关系，是台湾在美国国会坚定友人。

台外交部表示，殷霍夫一向支持与台湾相关议题，包括去年10月美国总统特朗普出访亚洲前，与参院“台湾连线”另一共同主席孟南德兹共同发起联名函，向特朗普总统表达对台湾的坚定支持，该函共获36位参议员连署。殷霍夫也长期支持强化台美军事合作交流及对台军售，成功协助将相关友台文字纳入“2018会计年度国防授权法案”。

外交部表示，随同殷霍夫来访的议员，包括联邦参议员朗兹、恩丝特、苏利文，以及联邦众议员凯利等人。该团此次访台不仅彰显台美两国友好情谊，也将有助增进团员对台美战略伙伴关系的了解，以及续在美国国会予我国坚定支持。

免费阅读30天