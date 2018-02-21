中正堂变菜市场？ 台作家批：仇恨是执政者最可怕的春药

争取民进党台北市长提名的立委姚文智，19日赴日谈及“首都市长”的愿景，提出应该将中正纪念堂尽速移除，变成菜市场，还称这绝对会让全世界的人认为台湾人好幽默。台湾作家王丰批：“仇恨，是执政者最可怕的春药。仇恨，更可能让执政者失去2020”。

台湾中时电子报报道，王丰说，中正纪念堂的“处置”方案有千百种，但今天的重点不在用什么方案，而是某些心胸狭隘的执政者，始终在以“仇恨”灌养这块他们自以为“独立”的土地与所谓的“国家”。

王丰表示，“仇恨”犹如“冰与火”，但若以为一切生杀大权操之以己，错拿“冰与火”灌养台湾这株久旱的“仙人掌”，将会变成什么下场？仇恨会让台湾独立成功吗？有没有反思过，执政者的“仇恨”可能引来更大的“仇恨”？

王丰感叹，台湾从1988到2018，执政者都高喊“正义”。但执政者愈是喊声高亢，愈是错拿“仇恨”当作自己持久执政的春药。人们失去互信、互爱，更遗忘了如果没有爱，“独立”的意义何在？

王丰说，很多人外表体面，讲出来的话总像是电影《长城》里的“饕餮”，可笑，丑恶。民调还不够低吗？老百姓还不够反感吗？执政者的愚蠢队友还不够多吗？又多了一个，老百姓是多了一个“选项”，还是多了一个笑话？

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