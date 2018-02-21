台民众游“冈山之眼”素质低 摊贩叹：有什么资格笑陆客？

高雄新地标“冈山之眼”春节期间正式营运，吸引大批游客前往，却也因此引发交通转乘、游客脱序行为等种种乱象。台湾一名网友在台湾社群网站《Dcard》上贴文指出，自己是在冈山之眼附近摆摊的摊贩，看到许多游客无视警告标语，在管制区内行走拍照、甚至坐在草地上，让他大叹：“有什么资格指责大陆客的水准？”

台湾联合新闻网报道，原作者在文中表示，他们摊贩虽然看到人潮多、有钱赚很开心。但人潮也同时带来了很多问题。园区的悬崖旁边较危险，因此有警示牌和标语提醒大家请勿进入，但很多游客像是“选择性眼瞎文盲”，自顾自的照样闯入，即使服务人员已经在旁边喊草地不要进入，还是直接从服务人员旁边进去。作者气愤地问“如果今天真的运气不好掉下去谁要负责？”、“问问自己、看看身边，台湾人的素质真的有多高吗？”。

许多网友表示“不识字没水准的人不分国籍”、“台湾人本来就没有比较优越，做过服务业的就知道”、“以前在机构服务最讨厌的就是台湾人”，认为台湾人的水准确实需要改进。但也有网友认为，不守规矩的人哪里都有，只要大家能从身边做起改善这些不当的行为，其实不需要去将台湾和大陆的水准混为一谈，反而可能模糊焦点。

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