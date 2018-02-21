新春团拜 马英九讽：民进党执政台湾没有更好

国民党今天（21日）上午举行新春团拜，国民党主席吴敦义及前主席马英九、吴伯雄、前立法院长王金平等蓝营大老出席，大家互道“祈福感恩大团结，和谐平安过好年”，马英九则讽刺民进党在三年前大选时说“国民党不倒，台湾不会好”，如今台湾有更好，社会更和谐，两岸有繁荣和平吗？

据台湾《自由时报》报道，穿着由国民党妇女部设计，印有“KMT”（国民党）字样帽T运动服的马英九还说，自己在上周小年夜到市场买菜以及大年初一前往拜庙时，身上穿着这件衣服大受民众欢迎，也得到媒体注意，使得在市场上的询问度突然飙高，一件售价790元（新台币）卖到缺货，已经对国民党同志的士气带来正面的影响，这件运动服的成功，不但可以充足党务经费收入，也代表国民党了解年轻人的喜好，因此吴敦义所立下的目标一定能达成。

马英九说，三年前大选时，民进党说“国民党不倒，台湾不会好”，如今台湾有更好，社会更和谐，两岸更繁荣和平吗？事实上民众对时局都很失望，对国民党的期待也越来越殷切，也是对过去国民党执政表现的肯定，他期许全党打好年底选战，并为两年后大选种下胜利基础。

吴敦义表示，春节期间他前往北、中、南、东部的庙宇拜拜，祈求诸神明庇佑台湾风调雨顺，中华民国国泰民安，两岸可以和平稳定发展，并祈求今年地方选举国民党赢得更多席次，得到人民信任支持，以及2020重返执政，未来国民党要重建廉能有效的政府，恢复繁荣经济与均富，社会重建公益和谐，两岸可以和平稳定，这是国民党的重要使命。

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