香港急症室逼爆 病人组织批政府未增拨资源

香港多间公立医院急症室近日的轮候时间均超过8小时，香港病人政策连线主席林志釉今日（21日）在电台节目表示，近年急症室、内科病床的逼爆情况已成常态，认为香港公营医疗体系已超过临界点，批评新政府上场大半年来未能改善情况，促请政府应增拨资源到公营体系，解决长远问题。

据香港01网站报道，香港病人政策连线主席林志釉表示，在长假期私家诊所未营业的情况下，市民只能选择使用公营医疗服务，急症室、内科病床近年的逼爆情况已成常态，形容公营医疗体系已超过临界点，担心前线医疗人员不能承受。

林志釉批评，兴建新医院、急症室加价、增拨5亿港元等措施均不能解决现时问题，而症结是在公营医疗系统人手不足。他举例指，病人到北大屿山医院求诊后，由于该院仍未具备足够人手开设内科病床，如病人需要住院服务，最后需要转送玛嘉烈医院：“起几多医院无补于事，如果无软件配合只是一座建筑物。”

林志釉认为，行政长官林郑月娥领导的新政府上场大半年，仍未见上述各种医疗问题有改善。他建议，政府在增加公营医疗人手之余，也应提供诱因，吸引医生、护士留在公营医疗系统。

有消息指政府有意在最新一份《财政预算案》推自愿医保计划，林志釉表示，以扣税的方式推自愿医保，只能惠及中产，基层未能从中受惠，不支持用公帑鼓励市民使用私家医院服务。

林志釉担心，私家医院不够人手时会向公立医院挖角，对公营医疗体系造成压力，造成恶性循环；他指出，现在部分市民即使已购买医疗保险，有需要时也要回到公营医疗体系，由此可见政府反而应投放资源到公营医疗体系。他透露，稍后会与政府当局就自愿医保进行讨论。

香港急症科医学院院长萧粤中接受同一节目时指出，急症室、病床逼爆等问题，是因为流感、长假期等因素结合而成；他表示，病情较轻微的人士，会由急症室病床承担，纾缓内科病床的压力。

对于目前的医疗问题，萧粤中认为基层医疗不足够，病人只能选择急症室，长远应增加急症病床，配合病人需要。

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