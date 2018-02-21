百名台大人街头抗议 要求政治退出校园

因台湾教育部至今仍无法核定台大校长候选人管中闵上任，由台大教授自主形成的台湾大学自主行动联盟今天（21日）上午发起“台大要新校长，221向小英总统及教育部长拜年”行动。

台湾联合报报道，台湾大学自主行动联盟筹备会日前发起“大学自主是台大坚守的核心价值”连署，共有40多位中研院院士、400多位教授、共4000多名台大人参与连署并寄送给总统府、行政院及教育部，但直到过年前仍未收到回应，因此今天该联盟向总统蔡英文及教育部长潘文忠“拜年”，呼吁尽速核定新校长。

自从1月5日台大校长遴选委员会遴选出管中闵为台大校长当选人后，教育部、立法院动作频频，包括先后质疑管中闵未揭露独董涉及回避、学术伦理争议等，而台大校长遴委会也在1月31日再召开一次，历经6小时的马拉松会议依旧确认“管教授之当选资格，并无疑义。”

但教育部并未在2月上旬核定管中闵的资格，反而不断再要求台大对学术伦理案实质审查、会议纪录未按照建议制作，遭外界认为有“卡管”甚至“拔管”的嫌疑。

今天上午约10时50分，上百人游行至教育部前大喊“教育部长出来”、“潘文忠下台”，随后由台大流病所教授金传春演讲表示，高教最重要的是要让年青人做好准备，呼吁潘文忠高教要有宏观面，“高教要创造教育价值”。

台湾内政部前部长李鸿源、行政院前政务委贝冯燕、农委会前主委陈保基等人皆有参与游行。

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