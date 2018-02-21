中国废钢出口创近年最高值 同比增长数千倍

据中国钢铁工业协会消息，2017年中国累计出口废钢220.3万吨，而2016年仅出口1000吨左右，同比增长高达数千倍。

新华网报道，2017年，中国全面出清“地条钢”、关停中频炉。据业内人士估算，受此影响约7000至8000万吨的废钢没有了原有的销路，国内各大钢厂门口均排满了送废钢的车辆，供大于求导致废钢价格低迷。因此，即便出口关税高达40%，废钢仍大量出口并出现井喷局面。

从流向看，废钢主要出口国为印尼、泰国、越南等东南亚国家，主要出口地为广东、江苏、浙江、福建、海南等东南沿海地区。

炼钢分为长流程和短流程两种工艺。长流程是以铁水、废钢、铁合金为主要原料，在转炉中完成的炼钢方法，废钢使用量只有10%至30%。短流程也称电炉炼钢法，70%至90%的原料是废钢。

据了解，目前国际上主要以短流程炼钢为主，而中国仍大量采用长流程炼钢法。主要是电价较高、铁矿石价格持续走低，使得短流程法的经济性反而不如长流程法。

工业和信息化部原材料工业司有关负责人表示，2017年集中取缔“地条钢”后，虽然长流程企业加大了废钢利用量，但仍出现废钢阶段性供应过剩的情况。为适应钢铁行业未来发展需要，应推动解决短流程炼钢发展中存在的问题。2018年，中国将合理引导电炉炼钢发展。

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