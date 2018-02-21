春运返程海南离岛客流井喷 机票上万一票难求

中国春节小长假即将结束，不少前往海南的旅客开始陆续返程，虽然海口美兰机场和三亚凤凰机场每日客流井喷，但仍“一票难求”。

大河网报道，记者搜索从三亚至郑州的直达机票发现，21日、22日两天机票已经全部售罄，最早的机票也要到23日才有，而且价格已超过1.1万元（人民币，下同）。

同样，海口到郑州机票也需到23日才能够预定，而且仅有一个航班有票，价格达到8300元左右。24日，海口返郑州的机票可订到票的航班虽较多，但价格最低也需8230元。

春节期间携家人来三亚度假的孟女士说，“离岛航班贵的超过你的想象。无奈，我想从广州或南宁转机飞回郑州，可海口到广州25日之前根本买不到票，而且25日票价都达到7100多元，价格令人咂舌，转机南宁依然如此。”

本来预计21日就返回郑州的孟女士三天前在网上订票时发现，几乎不能用低于8000元的价格买到一张返程票，最后不得不花近8300元买了23日从海口返郑的机票。

一家航空公司相关负责人表示，近两日从海南返回的票价之所以贵，主要是经济舱都卖完了，剩的应该都是公务舱。

另外，之前因大雾导致琼州海峡不间断停航，一度上万辆离岛返程车辆滞留海口，而目前海口港等港口已双向正常通航。

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